Певец Юлиан — про Егора Зайцева: «Он верил, что все наладится со здоровьем»

Известный певец Юлиан поделился своими воспоминаниями о последних днях модельера Егора Зайцева. Он рассказал, что Егор не хотел умирать и имел множество планов на будущее.

Так, Егор Зайцев хотел приобщить к байкерским делам певца Юлиана.

В прошлом месяце он писал Юлиану о том, что как только врачи сумеют повысить ему уровень гемоглобина в крови, он тут же начнет учить его кататься на мотоцикле.

По словам певца Юлиана, Егор Зайцев по-детски радовался, когда врачи смогли улучшить его состояние здоровья.

«Он реально верил, что наладится все со здоровьем. И меня в этом убеждал постоянно», — поделился певец Юлиан.

Напомним, сын известного модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев умер 19 июня, ему было 64 года. Прощание с ним состоится 22 июня и пройдет в закрытом формате.