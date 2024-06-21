Актера сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили задержала полиция в Москве. Как сообщается. у артиста были обнаружен пакетик с запрещенными веществами.

Случилось все поздно ночью. Сотрудники ДПС остановили для проверки каршеринговый автомобиль, за рулем которого находился Георгий Сагиашвили.

32-летний артист заметно нервничал, чем и вызвал подозрения у правоохранителей. Те решили досмотреть Сагиашвили, в результате и обнаружили пакетик с веществом, которое сейчас находится на экспертизе.

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Что будет происходить дальше, зависит от результатов экспертизы.

По материалам телеграм-канала SHOT