Оксана Самойлова объявила, что 12-летняя дочь Ариела отказалась петь: «Это из-за хейта»

12-летняя дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела не так давно презентовала публике новый трек. Девочка-подросток продемонстрировала свои вокальные данные и была полна решимости начать карьеру певицы при поддержке своих популярных в Сети родителей.

Но все пошло не по плану. Ариела была совершенно не готова к тому, что ею не очень-то будут восторгаться. В Сети дочь Оксаны Самойловой и Джигана раскритиковали. В итоге, наследница пары решила, что больше петь не будет.

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«Я все думала, как это произошло… Она так горела всем этим… И я предполагаю, что это из-за хейта», — поделилась в соцсети Оксана Самойлова.

Напомним, ранее Оксана Самойлова рассказывала, что Ариела ходит к психологу. Девочке и родителям трудно справляться с задачами, возникшими в связи с ее переходным возрастом.