Татьяна Волосожар — о новорожденном сыне: «Мы назвали этого замечательного мальчика Лео»

Фигуристка Татьяна Волосожар раскрыла имя сына, который появился на свет в конце мая в одной из клиник Майами, в США.

Вместе с мужем Максимом Траньковым Татьяна Волосожар решила дать сыну имя греческого происхождения. Мальчика его родители назвали Лео.

«Мы назвали этого замечательного мальчика Лео. Наш маленький Лео. Леонид Максимович», — написала в микроблоге Татьяна Волосожар

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Поклонники пары принялись в очередной раз поздравлять семью с пополнением и желать маленькому Лео и его маме с парой счастья.

Напомним, Лео стал третьим ребенком Татьяны Волосожар и Максима Транькова. У пары есть дочка Анжелика и сын Теодор.