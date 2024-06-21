Зепюр Брутян возит по врачам годовалого сына от Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян в эти дни занята важной миссией. Вместе с сыном Микаэлем от Павла Прилучного она ездит по врачам. У Микаэля, которому в апреле исполнился годик, плановый медицинский осмотр.
В микроблоге Зепюр Брутян поделилась селфи, на котором предстала с сыном на руках. Малыша она развернула к камере спиной. В кадре видны волосы Микаэля. Он, по всей видимости, шатен.
Для посещения врачей Зепюр Брутян нарядила сына в красные штанишки и футболку.
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Зюпюр Брутян с сыном Микаэлем. Фото: соцсети Зепюр Брутян
«Микаэль — покоритель сердец», — подписала кадр с сыном Зепюр Брутян.
Увидев это фото, поклонники Зепюр Брутян пришли в умиление. Они уверены, что Микаэль, лицо которого его родители пока не показывают, — прехорошенький малыш.
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