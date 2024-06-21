Зепюр Брутян возит по врачам годовалого сына от Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян в эти дни занята важной миссией. Вместе с сыном Микаэлем от Павла Прилучного она ездит по врачам. У Микаэля, которому в апреле исполнился годик, плановый медицинский осмотр.

В микроблоге Зепюр Брутян поделилась селфи, на котором предстала с сыном на руках. Малыша она развернула к камере спиной. В кадре видны волосы Микаэля. Он, по всей видимости, шатен.

Для посещения врачей Зепюр Брутян нарядила сына в красные штанишки и футболку.