Зепюр Брутян возит по врачам годовалого сына от Павла Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Зепюр Брутян проходит с годовалым сыном плановый медицинский осмотр.

Актриса Зепюр Брутян в эти дни занята важной миссией. Вместе с сыном Микаэлем от Павла Прилучного она ездит по врачам. У Микаэля, которому в апреле исполнился годик, плановый медицинский осмотр.

В микроблоге Зепюр Брутян поделилась селфи, на котором предстала с сыном на руках. Малыша она развернула к камере спиной. В кадре видны волосы Микаэля. Он, по всей видимости, шатен. 

Для посещения врачей Зепюр Брутян нарядила сына в красные штанишки и футболку.

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Зюпюр Брутян с сыном Микаэлем. Фото: соцсети Зепюр Брутян

«Микаэль — покоритель сердец», — подписала кадр с сыном Зепюр Брутян.

Увидев это фото, поклонники Зепюр Брутян пришли в умиление. Они уверены, что Микаэль, лицо которого его родители пока не показывают, — прехорошенький малыш.

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