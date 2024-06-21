Продюсер Ладненко о состоянии Кушанашвили, у которого заподозрили онкологию: «Мы сами на дикой измене»

Продюсер известного светского журналиста и блогера Отара Кушанашвили Виктор Ладненко раскрыл последнюю информацию о его здоровье. По словам Ладненко, Кушанашвили сейчас восстанавливается после проведенной накануне экстренной операции.
О выявленной в процессе вмешательства онкологии пока информации нет. Точнее, наличие злокачественной опухоли, о которой сообщалось накануне, врачами пока не подтверждается.
Виктор Ладненко призвал обойтись без спекуляций на тему здоровья Отара Кушанашвили, давая понять, что и без этого сейчас всему окружению Отара очень нервно.
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«Мы сами на дикой измене», — сказал продюсер.
Ладненко сделал акцент на том, что сейчас для Кушанашвили самое главное — восстановиться после операции, чем тот и занят.
По материалам телеграм-канала «Светский хроник»
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