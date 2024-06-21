Актриса Мария Лисовая: «Мне было сложно понять чувства матери»

Звезда сериала Первого канала «Один шанс на троих», актриса Мария Лисовая в беседе с Teleprogramma.pro сделала признание о своем отношении к материнству.

С одной стороны, по словам актрисы, из-за того, что у нее нет детей, ей бывает трудно становиться на сторону своих героинь. Как это случилось и в истории с сериалом «Один шанс на троих». Мария Лисовая призналась, что ей было сложно понять чувства матери, готовой пойти на все ради своего ребенка, как это показано в фильме.

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«Мне было сложно понять чувства матери, которая была готова взорвать всю страну, лишь забрать своего ребенка», — поделилась Мария Лисовая.

Мария Лисовая также упомянула, что у нее специфическое отношение к детям и она побаивается их. Но вместе с тем, актриса добавила, что ей уже пора всерьез задуматься о предстоящем материнстве.