Виктория Боня оценила поведение Ксении Бородиной: «Типичная гопница»

Бывшая участница «Дома-2» Вика Боня и певица Настя Крайнова перемыли косточки телеведущей Ксении Бородиной. Крайнова, которая дружна с Ольгой Бузовой, начала сравнивать Бузову с Ксенией Бородиной. И сравнение это было, конечно же, не в пользу второй. Речь зашла о профессионализме двух телеведущих.

«Оля, когда гости, она всегда со всеми поздоровается, даст слово, выслушает. А Бородина, она такая, хабалистая», — сказала Настя Крайнова.

Она вспомнила, как приходила на шоу «Бородина против Бузовой», которое выходило на ТНТ в рамках проекта «Дом-2».

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«Я приходила на программу «Бородина против Бузовой» и там забыли выключить микрофон. И было такое… Она, оказывается, такая матершинница. Я знать не знала», — продолжила сплетничать про Ксению Бородину Настя Крайнова. «Поведение типичной гопницы», — резюмировала Виктория Боня.

По материалам RuTube-шоу «Злые языки»