Гецати — о том, почему не выбрал Меганскую на шоу «Невеста. Экстра любовь»: «Проблема была не в девушке»

Почти неделю назад на телеканале ТНТ состоялся финал шоу «Невеста. Экстра любовь», а страсти вокруг проекта, точнее, его развязки в Сети не утихают до сих пор.

Еще бы! Ведь все поклонники были уверены, что экстрасенс Константин Гецати уйдет с проекта за руку с красавицей-моделью, экс-солисткой группы «ВИА Гра» Ольгой Меганской. Для всех было очевидно, что Гецати испытывает к Меганской симпатию, и она взаимна!

Но нет. Константин Гецати в финале шоу не выбрал ни одну из девушек. Свой поступок Константин Гецати назвал взвешенным и заявил, что часто два хороших человека не могут быть счастливы друг с другом.

«Каждый раз, когда я выбирал одну участницу и отказывал другой, проблема была не в девушке. Просто я понимал, что долгого совместного счастья не получится», — высказался Константин Гецати.

По словам Константина Гецати, мало того, что есть два прекрасных человека, из них должна сложиться пара.

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Ольга Меганская, в свою очередь, признавалась, что финал шоу стал для нее очень неожиданным. Она была уверена, что Гецати выберет ее. Меганская намекала на то, что отношение Гецати к ней было похоже на манипуляцию.

По материалам «7 дней»