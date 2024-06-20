Мария Погребняк о свадьбе с новым избранником: «Наше торжество не будет пышным»

Мария Погребняк много лет была в браке с футболистом Павлом Погребняком. Они стали встречаться, когда еще учились в школе. Она подарила ему троих сыновей. Супруги казались идеальной парой, но Мария Погребняк объявила о разводе в 2023 году. А вскоре у нее уже появился новый возлюбленный. Не так давно блондинка похвасталась кольцом с бриллиантом и сообщила, что ей сделали предложение. Избранником Марии Погребняк оказался бизнесмен Игорь Головинский. Так как кольцо стоит около 4 млн рублей, то поклонники поняли, что ее избранник богат.

Однако многие удивились, что Мария Погребняк так спешит с новым замужеством. Накануне на вечеринке в честь 30-летия канала ТВ-3 она появилась в наряде, не скрыв выпирающий живот. Марию Погребняк тут же заподозрили в беременности. Блондинка ничего не стала говорить по этому поводу, но сообщила, что уже выбрала дату свадьбы.

«Дата уже есть, но пока мы держим ее в секрете. Просто мы хотим свадьбу для себя, куда пригласим только близких людей. Наше торжество не будет пышным», — рассказала KP.RU Погребняк.

Примечательно, что Мария Погребняк давно дружит с Ольгой Бузовой и сначала намеревалась свою подругу познакомить с Игорем, но в итоге сама начала с ним встречаться.