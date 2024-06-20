Яна Рудковская столкнулась на дороге с последствиями урагана в Москве: «Четвертое дерево уже»

Яна Рудковская обычно посещает светские мероприятия. Передвигается она на дорогом автомобиле с личным водителем. 20 июня на Москву обрушилась непогода. Начался сильный ливень с ураганом. В некоторых районах города образовались смерчи, а где-то прошел град. Где-то обрушилась кровля, повреждены заборы и дома. Рудковская тоже ощутила последствия удара стихии.
Она ехала по своим делам, когда шел дождь и несколько деревьев упало, преградив ей путь. Случившеся блондинка сняла на камеру. Ее водитель, так как имеет большой опыт, смог объехать по встречной полосе упавший ствол дерева. Но после этого ситуация повторилась несколько раз.
«Ну что творится вообще? Я не знаю, как мы поедем. Надо, чтобы нас как-то пропускали или мы кого-то пропускали. Вообще, смотрите, друзья, какой ураган. Ужас! Это мы сейчас выезжаем с Рублево-Успенского шоссе и повернули на Первую Успенку. Ужас! Ну вот, смерч, ураган. Даже боюсь представить, что сейчас будет твориться в Московской области. Только выехали от туда», — заявила она.
«Ого, ничего себе! Смотрите, что творится! Ужас! Так ребят, аккуратно. Четвертое дерево уже», — сказала Яна, когда на ее пути снова было упавшее дерево.
На дороге также были оборванные провода. Светская львица предупредила, что на дорогах сейчас нужно быть аккуратнее.
Напомним, что из-за урагана в Москве не только пострадали люди, но и погибло два человека, пишет Телеграм-канал Shot.
Весной Рудсковская с семьей также оказалась на Мальдивах в эпицентре урагана, поэтому не смогла заселиться в отель и сидела в аэропорту почти сутки.
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Яна Рудковская сняла упавшие деревья. Фото: соцсети Яны Рудковской
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