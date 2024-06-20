Яна Рудковская столкнулась на дороге с последствиями урагана в Москве: «Четвертое дерево уже»

Яна Рудковская обычно посещает светские мероприятия. Передвигается она на дорогом автомобиле с личным водителем. 20 июня на Москву обрушилась непогода. Начался сильный ливень с ураганом. В некоторых районах города образовались смерчи, а где-то прошел град. Где-то обрушилась кровля, повреждены заборы и дома. Рудковская тоже ощутила последствия удара стихии.

Она ехала по своим делам, когда шел дождь и несколько деревьев упало, преградив ей путь. Случившеся блондинка сняла на камеру. Ее водитель, так как имеет большой опыт, смог объехать по встречной полосе упавший ствол дерева. Но после этого ситуация повторилась несколько раз.