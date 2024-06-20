Певица Анна Калашникова заявила, что Дом моды Зайцева может унаследовать его внучка Мария: «Талантливая девочка»

Анна Калашникова была близко знакома с Вячеславом Зайцевым и его семьей. Накануне умер сын модельера Егор. Он прожил всего на год дольше отца. Это стало для многих неожиданностью. Оказалось, что наследник Зайцева боролся с раком. У него начались проблемы со здоровьем на фоне тяжелой болезни.

Друзья Егора отмечают, что он был талантливым и вносил свою лепту в Модный дом отца. У него было свое видение стиля. Однако ему не удалось возродить модную империю Зайцева, так как он практически там не появлялся.

По словам Калашниковой, она была близка с модельером и регулярно участвовала в его показах. Певица посетовала, что от рака умерла и ее бабушка. Она раскрыла последнюю волю Зайцева. Артистка заявила, что модную империю модельера унаследует его внучка Маруся.

«Возможно, дело деда продолжит внучка Зайцева — Маруся. Конечно же, хотелось бы, чтобы на детях знаменитостей природа не отдыхала, чтобы наши дети унаследовали наши таланты. Маруся как раз-таки талантливая девочка и вполне может, в будущем представлять нашу страну на мировых показах и неделях моды», — поделилась Анна в соцсети.

Напомним, что Вячеслав был похоронен на кладбище в Щелково. Пока неизвестно, где упокоится его сын, однако возможно, что его похоронят рядом с отцом.