Блогер Влад Бумага за две недели заработал на мороженом 50 миллионов рублей

Влад А4, которого также называют Влад Бумага, прославился несколько лет назад. Он стал сниматься ролики для детей. Его популярность стала расти, теперь на него подписано в YouTube 55 миллионов человек.

Но заработка на рекламе и монетизации ему показалось мало. Блогер запустил свой бизнес. Сначала он стал выпускать линейку сладких напитков, чипсов и сухариков. После этого ему удалось открыть пиццерию и развлекательный городок для детей. В прошлом году он получил более 1,3 млрд рублей выручки и более 280 млн рублей чистой прибыли.

Недавно свой бизнес Влад расширил. Он начал продавать свое мороженое. И уже за две недели его купили 645 тысяч раз, о чем он сам решил похвастаться в соцсети. В магазинах представлено всего несколько вкусов его лакомства: ванильный пломбир в стаканчике и пломбир-эскимо в шоколадной глазури. Так как одна шутка стоит 80 рублей, за короткий срок блогер заработал 51 600 000 рублей.

Напомним, что недавнно Влад Бумага стал отцом. Его возлюбленная Юлии Годуновой родила дочку. Теперь пара наслаждается ролью родителей.