Актриса Шехова о сыне Зайцева: «Он не хотел выходить из тени славы отца»

Егор Зайцев пережил смерть отца Вячеслава Зайцева в мае 2023 года. А вскоре у него самого начались проблемы со здоровьем. Он часто оказывался с больнице. В начале этого года у него обнаружили рак. Сын знаменитого кутюрье проходил лечение. А летом его госпитализировали в плохом состоянии. Опухоль дала метастазы в кишечник, легкие и печень. Медики пытались его спасти. Он был подключен к ИВЛ. Однако 19 июня Егор умер в больнице. Позже выяснилось, что к нему успел приехать батюшка, которого в палату отправили друзья Зайцева-младшего из байкерского клуба.

К слову, одно время у него был конфликт с отцом, а потом они помирились. Зайцев даже сделал его директором своего Дома моды. Но после смерти модельера бизнес шел плохо. Актриса Татьяна Шехова рассказала, каким запомнила Егора. Она отметила, что он намеренно был в тени отца.

«Егор был и остается не до конца раскрытой личностью, талантом и одиозной фигурой в мире русской моды. При жизни обоих модельеров он не хотел выходить из тени славы отца, это был его личный выбор. В узких кругах Егора ценили за его тонкий вкус, многогранность творческого дара и однозначно выдающийся потенциал, который, возможно, мы увидим в его детях», — сказала Шехова « МК ».

А Сергей Пономарев, работавший с отцом и сыном Зайцевыми в 90-е, вспоминает о Егоре как о человеке, который выделялся в Доме моды своей противоречивостью, но при этом гармонично вписывался в атмосферу. По его словам, наследник кутюрье был необычным, провокационным, но очень честным и работал «на разрыв».

Пока неизвестно, будет ли Егор похоронен рядом с отцом на кладбище в Щелковском районе.