Жигалова заступилась за Киркорова в конфликте с Успенской: «Ни разу никакой ненависти в свой адрес не чувствовала»

Филипп Киркоров не раз оказывался в центре скандалов. И уже несколько месяцев он конфликтует с Любовью Успенской, которая назвала его женоненавистником и обвинила во лжи. Певица решила подать ответный иск на 10 млн рублей. Ее оскорбили слова короля отечественной эстрады, который публично назвал ее попрошайкой.

Друзья уже пытались их помирить, но им не удалось это сделать. Алена Жигалова знает этих артистов. Успенская именно в ее передаче «Алена, Блин» сделала высказывания, которые так не понравились Киркорову. Однако журналистка не стала утаивать, что спорила с певицей, так как в этой ситуации находится на стороне Филиппа Бедросовича.

«Какой женоненавистник, если у него все подруги женщины! Он их обожает. Когда к нему приходишь домой, у него всегда куча женщин, он одаривает их подарками, он со всеми общается. У него подруг больше, чем друзей мужчин. Даже перечислять как-то глупо», — заявила Жигалова.

Адвокат Александр Добровинский предложил ей прийти на суд и признать иск. Однако журналистка считает, что ей не нужно это делать.

«Я могу только свидетельствовать о том, что я слышала от нее. Мне зачем что-то доказывать? Все прекрасно знают, как я отношусь к Филиппу Киркорову. Я сама с ним дружу. Я ни разу никакой ненависти в свой адрес не чувствовала. Прекрасный человек, очень заботливый, со всеми праздниками поздравляет, дарит подарки. Лучше друга, чем Филипп, представить сложно. Человек, который подставит плечо в любой ситуации. Если сказал, то сделает. Человек, который держит слово. Таких у нас не много людей, в шоу-бизнесе особенно. А Любу я плохо знаю», — пояснила Алена в передаче « Завтрак со звездой ».