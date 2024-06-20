Певица Ольга Серябкина станет ведущей утреннего шоу на канале ТНТ с Анной Хилькевич

Стало известно, что Ольга Серябкина стала ведущей шоу «УТРО. ТНТ». Она будет работать вместе с Анной Хилькевич и Анатолием Цоем. Примечательно, что не так давно Хилькевич сама предложила певице стать ведущей, когда она пришла к ней в гости. Артистка смогла в прямом эфире продемонстрировать свои способности. Ольга с радостью согласилась на новую для себя должность, когда к ней обратились с таким предложением. Она подчеркнула, что любит команду ТНТ.

Анна отметила, что изначально на проекте было двое ведущих. Она удивилась, когда узнала о решении продюсеров пригласить еще одного человека в команду. Но при этом актриса понимает, почему так случилось. У нее даже было предчувствие.

«Тогда внутри меня что-то щелкнуло. Какой-то внутренний тумблер сигнализировал о том, что это может действительно случиться в будущем», — пояснила актриса.

Серябкина и Хилькевич не так давно смогли близко познакомиться на съемках реалити-шоу «Выжить в Дубае», где у них были напряженные отношения, вылившиеся в настоящий конфликт. Однако Анна пригласила артистку в шоу «УТРО. ТНТ» спустя несколько месяцев, где им удалось помириться.

По словам Хилькевич, она уверена, что Серябкина легко адаптируется к новым обстоятельствам. Она также призналась, что ей интересно, как будет смотреться в кадре сочетание разных ведущих. Сама певица с нетерпением ждет первых съемок и обещает вести шоу с отличным настроением и желанием зарядить энергией каждого, кто будет смотреть их программу с 6 до 8 утра. А первый выпуск с Серябкиной выйдет в эфир на ТНТ 24 июня.

К слову, у Ольги есть сын. Она успешно справляется с ролью мамы. А у Анны скоро должна появиться на свет третья дочка.

Напомним, что также на ТНТ выходит новый сезон «Выжить в Дубае. Возвращение». В нем примут участие новые звезды: Виктория Боня, Вячеслав Чепурченко и даже Джиган с женой.