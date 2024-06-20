Жигалова объяснила, почему Собчак не придет к ней на интервью: «Знаю о ней очень много всего, что она бы предпочла забыть»

Алена Жигалова давно работает в медиасфере. Она знает все о мире шоу-бизнеса и регулярно берет интервью у знаменитостей. Журналистке удалось подружиться с Филиппом Киркоровым. Она общалась также с Ани Лорак и Настей Ивлеевой.

На этот раз Алена приняла участие в проекте адвоката Александра Добровинского. Они обсудили разные острые темы и вспомнили вечеринку Ивлеевой, которая обернулась скандалом. Добровинский заметил, что из всех гостей только Ксения Собчак не стремилась извиниться. Жигалова считает, что это странно.

«Уже не мало ситуаций в последнее время, где она по грани ходит. Даже если взять эту историю с ее сотрудниками, которые сейчас сидят второй году уже в СИЗО, это мои друзья, это люди с которыми я работала — два молодых парня, третий ее сотрудник. Буквально позавчера я прихожу на светское мероприятие, где она красуется, все ей прекрасно, хорошо. Она ведет светскую жизнь, демонстрирует свои наряды, рассказывает о своих отдыхах. Ездит на судебное заседание в Казахстан, которое ее взволновало. Почему же она тогда не пришла на суд с Тимуром, Арианом и своим директором. Сделала бы выпуск на своем YouTube-канале про свое громкое дело, где все бы рассказала», — высказалась журналистка.

Она считает, что Собчак в этом деле должна была понести наказание. Ее поведение Алена посчитала странным. Она предложила Добровинскому позвать Ксению на разговор, так как уверена, что к ней она просто откажется идти.

«Ко мне навряд ли. Потому что я часто писала о ней в бытность журналиста и знаю о ней очень много всего, что она бы предпочла забыть навсегда и скрыть. На некоторые мои вопросы у нее не будет никаких ответов. И еще одна немаловажная деталь — Собчак всегда предпочитает общаться на своей территории, чтобы можно было в случае чего что-то вырезать, смонтировать, представить в выгодном свете. А вот к людям, к другим интервьюерам мы видели, чтобы она ходила? Я ее нигде не видела», — заявила Жигалова в передаче « Завтрак со звездой ».

Она считает, что Собчак не готова к открытому разговору.

Напомним, что в феврале суд вынес приговор экс-сотрудникам медиа-холдинга Ксении «Осторожно Media». Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тимура Бигаева признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.