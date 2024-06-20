Жигалова назвала причину, почему вечеринка Ивлеевой обернулась скандалом: «Была волна народного гнева»

Алена Жигалова много лет работает журналистом. Она стала медийной личностью и запустила несколько своих проектов. Алена общается со звездами, со многими дружит. В беседе с адвокатом Александром Добровинским она отметила, что была рада, что не оказалась на вечеринке Насти Ивлеевой, которая обернулась скандалом.

Фото с закрытого мероприятия попали в Сеть. На них артисты были в откровенных нарядах, что вызвало шквал осуждения. Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Асти подверглись бойкоту на телевидении и несколько месяцев не давали концерты.

«Мое мнение, что это была потребность общества. Людей возмутило просто это. А возмутило почему? Потому что Ивлеева позиционировала это мероприятие как закрытую вечеринку, что все там должно происходить в стенах. Потом как обычно делают: сфотографируют, снимут видео, а затем организаторы это рассылают, а там уже кто как считает нужным. Кто-то выложит, кто-то не выложит. Но когда туда пришли и увидели просто десятки СМИ. В этом была какая-то странность. И конечно СМИ дальше стали катализатором скандала. Потому что в тот же вечер понеслись фото, видео», — пояснила Алена.

Она отметила, что в итоге самые горячие кадры сразу оказались в Сети.

«Люди возмутились. Мы все знаем, в какое время мы живем. Действительно это было неуместно. Хотя таких вечеринок по Москве и по стране дофига. Просто есть некоторые, кто поумнее и делает их действительно закрытыми. Это сделано, чтобы показать, как мы веселимся, посмотрите, нам все пофигу», — уверена журналистка.

Она считает, что многие гости пострадали ни за что, включая Диму Билана и Филиппа Киркорова, которые зашли туда на пять минут и были прилично одеты.

«Я считаю, что была волна народного гнева», — резюмировала Жигалова в передаче « Завтрак со звездой » в YouTube.