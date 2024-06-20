Жигалова объяснила, зачем съела морскую свинку на шоу у Ивлеевой: «Она хотела взять мой телефон, посмотреть чаты»
Алена Жигалова. Фото: Global Look Press
Алена Жигалова заявила, что поедание тушки морской свинки вызвало большой резонанс. Она столкнулась с хейтом.
Алена Жигалова в 2023 году стала гостьей на шоу у Насти Ивлеевой. Они обсуждали сплетни и артистов. Блогерша придумала игру, где герой должен был или выполнить задание или съесть то, что ему попадется на столе. Тогда журналистке пришлось попробовать на вкус морскую свинку. Это вызвало шквал критики в соцсетях. Теперь Алена пришла к адвокату Александру Добровинскому и объяснила ему, почему все так произошло. По ее словам, это просто было заданием.
«Я опасалась туда идти. Это же Ивлеева. Она сейчас что-нибудь придумает. А потом мы записали и я ей говорю: "Насть, кажется скучновато получилось". Тут еще что-то мы вырезали, чтобы кто-то не обиделся. Она говорит: "Ну да, но вроде как ничего". Мы с ней посмотрели этот выпуск. У меня ни за что не зацепился глаз. И он вышел в эфир. Как говорится, слона то мы и не заметили — эту несчастную тушку, которая лежала на тарелке.
В зоомагазинах есть специальный раздел "Мясо для кормления других животных". Это не морская свинка, за которой мы с Ивлеевой гнались, убили ее, разделывали, оторвали голову. Нет! Покупали ее в таком магазине. У нее там такое наказание. Если ты не правильно говоришь или не хочешь что-то делать, то ты должен сделать действие. Там и столетние яйца были и жуки-пауки.
Я решилась только на эту тушку несчастную, которая выглядела как не знаю кто. Это был конкурс. Она хотела взять мой телефон, посмотреть чаты, кому-то ответить. А у меня это табу. Я свой телефон никому не даю, потому что не хочу подставлять людей, с которыми общаюсь. "Тогда ешь морскую свинку". И я ее поднадкусила. Хотя, что я вру, я ей отгрызла голову», — пояснила Алена в передаче «Завтрак со звездой» на YouTube.
Она призналась, что на утро после эфира ее телефон разрывался. Жигалова не стала паниковать, так как знала, что обычно инфоповод живет несколько дней. По ее словам, сейчас такое время, когда люди готовы зацепиться за любую мелочь.
Напомним, что у Ивлеевой потом случился скандал из-за вечеринке, где все были в откровенных нарядах.