Жигалова объяснила, зачем съела морскую свинку на шоу у Ивлеевой: «Она хотела взять мой телефон, посмотреть чаты»

Алена Жигалова в 2023 году стала гостьей на шоу у Насти Ивлеевой. Они обсуждали сплетни и артистов. Блогерша придумала игру, где герой должен был или выполнить задание или съесть то, что ему попадется на столе. Тогда журналистке пришлось попробовать на вкус морскую свинку. Это вызвало шквал критики в соцсетях. Теперь Алена пришла к адвокату Александру Добровинскому и объяснила ему, почему все так произошло. По ее словам, это просто было заданием.

«Я опасалась туда идти. Это же Ивлеева. Она сейчас что-нибудь придумает. А потом мы записали и я ей говорю: "Насть, кажется скучновато получилось". Тут еще что-то мы вырезали, чтобы кто-то не обиделся. Она говорит: "Ну да, но вроде как ничего". Мы с ней посмотрели этот выпуск. У меня ни за что не зацепился глаз. И он вышел в эфир. Как говорится, слона то мы и не заметили — эту несчастную тушку, которая лежала на тарелке.

В зоомагазинах есть специальный раздел "Мясо для кормления других животных". Это не морская свинка, за которой мы с Ивлеевой гнались, убили ее, разделывали, оторвали голову. Нет! Покупали ее в таком магазине. У нее там такое наказание. Если ты не правильно говоришь или не хочешь что-то делать, то ты должен сделать действие. Там и столетние яйца были и жуки-пауки.