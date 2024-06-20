Байкер Хирург опубликовал последнее фото Егора Зайцева из больницы

Егор Зайцев в 2023 году похоронил своего знаменитого отца Вячеслава. Спустя время он сам стал жаловаться на здоровье. В этом году байкер несколько раз попадал в больницу. В начале лета его госпитализировали в тяжелом состоянии. 19 июня он умер в больнице. По слухам, причиной смерти стали последствия онкологического заболевания. Лидер «Ночных волков» Хирург, которого на самом деле зовут Александр Залдостанов, почтил память Егора. Он заявил, что многие слухи о болезнях сына модельера не являются правдой.

«Дорогие "Ночные Волки", сегодня от нас ушел Егор. Ушел внезапно и ушел навсегда. Пресса смакует медицинские подробности, которых не существовало», — заявил Хирург.

Он также напомнил, что Зайцев-младший был с клубом «Ночные волки» с самого его основания и недавно отметил его 35-летие. Байкер подчеркнул, что клуб был для Егора жизнью. Он также опубликовал последнее фото друга. В кадре Зайцев-младший лежит в больничной палате. К нему пришел батюшка, когда он уже умирал.