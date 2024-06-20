Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила третьего сына от актера сериала «Счастливы вместе» Романа Набатова

Дарья Мельникова сообщила о переменах в личной жизни. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова скрыла от всех, что у нее есть муж и новорожденный ребенок.

Дарья Мельникова восемь лет была в браке с Артуром Смольяниновым*. Она родила от него сыновей Артура и Марка. Хоть пара и заверяла, что счастлива, в 2021 году они развелись. Актрисе приходилось много работать, чтобы содержать детей и платить ипотеку. Она просила маму сидеть с детьми. А некоторое время назад у нее появился новый возлюбленный. Она стала встречаться с Романом Набатовым. Пара объявила, что решила быть вместе до седых волос. Сначала поклонники не восприняли это всерьез. 

19 июня Дарья выложила кадры, на которых устроила сюрприз возлюбленному. Она привезла его в Санкт-Петербург в день рождения. Актриса призналась, что они стали мужем и женой. Более того, она снова стала мамой. Звезда сериала «Папины дочки» родила еще одного сына. 

На кадрах Мельникова предстала с ребенком, облаченным в голубой комбинезон. Она поздравила Романа с днем рождения. 

Дарья Мельникова с мужем и сыном. Фото: соцсети Дарьи Мельниковой

«Сколько насчитали сюрпризов?» — спросила артистка.

Поклонники были шокированы такими новостями. Многие поздравили Дарью с приятными событиями в жизни. Ее одарили комплиментами. 

Отметим, что возлюбленный актрисы снялся в таких картинах, как «Счастливы вместе», «На солнечной стороне улицы», «До свидания, мальчики». Он любит ездить на мотоцикле и кататься на сноуборде. 

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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