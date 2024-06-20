Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила третьего сына от актера сериала «Счастливы вместе» Романа Набатова

Дарья Мельникова восемь лет была в браке с Артуром Смольяниновым*. Она родила от него сыновей Артура и Марка. Хоть пара и заверяла, что счастлива, в 2021 году они развелись. Актрисе приходилось много работать, чтобы содержать детей и платить ипотеку. Она просила маму сидеть с детьми. А некоторое время назад у нее появился новый возлюбленный. Она стала встречаться с Романом Набатовым. Пара объявила, что решила быть вместе до седых волос. Сначала поклонники не восприняли это всерьез.

19 июня Дарья выложила кадры, на которых устроила сюрприз возлюбленному. Она привезла его в Санкт-Петербург в день рождения. Актриса призналась, что они стали мужем и женой. Более того, она снова стала мамой. Звезда сериала «Папины дочки» родила еще одного сына.

На кадрах Мельникова предстала с ребенком, облаченным в голубой комбинезон. Она поздравила Романа с днем рождения.