После салата из доставки актер Алексей Бардуков госпитализирован с подозрением на ботулизм

Алексей Бардуков является известным актером. На днях ему стало плохо. Отмечается, что звезда фильма «Диверсант» съел салат из доставки, а потом его самочувствие ухудшилось. Он стал жаловаться на головокружение, также ему стало трудно ходить. Спустя два дня артист вызвал скорую. Его доставили в больницу с подозрением на нарушение кровоснабжения мозга.

Он находился в реанимации, но диагноз в итоге не подтвердился. Его перевели в инфекционную больницу. Теперь у звезды кино подозревают ботулизм — сильное отравление, поражающее нервную систему, пишет Телеграм-канал Mash.

39-летний Бардуков проведет несколько дней в стационаре. Родные заверили, что его состояние врачам удалось стабилизировать.

Напомним, что он был в браке с Анной Старшенбаум. Она родила от него сына Ивана. В 2017 году они развелись. Актриса встречается с Даниилом Наумовым. В начале этого года она родила сына Эрика.