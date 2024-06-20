После салата из доставки актер Алексей Бардуков госпитализирован с подозрением на ботулизм

Алексей Бардуков сначала не обращался к врачам. Фото: Global Look Press

Алексей Бардуков пожаловался на головокружение. Актеру стало трудно ходить.

Алексей Бардуков является известным актером. На днях ему стало плохо. Отмечается, что звезда фильма «Диверсант» съел салат из доставки, а потом его самочувствие ухудшилось. Он стал жаловаться на головокружение, также ему стало трудно ходить. Спустя два дня артист вызвал скорую. Его доставили в больницу с подозрением на нарушение кровоснабжения мозга. 

Он находился в реанимации, но диагноз в итоге не подтвердился. Его перевели в инфекционную больницу. Теперь у звезды кино подозревают ботулизм — сильное отравление, поражающее нервную систему, пишет Телеграм-канал Mash. 

39-летний Бардуков проведет несколько дней в стационаре. Родные заверили, что его состояние врачам удалось стабилизировать. 

Напомним, что он был в браке с Анной Старшенбаум. Она родила от него сына Ивана. В 2017 году они развелись. Актриса встречается с Даниилом Наумовым. В начале этого года она родила сына Эрика. 

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