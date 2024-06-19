Сухарева призналась, что расплакалась из-за поведения Муцениеце на съемках: «Это была самая большая ссора»

Агата Муцениеце особенно много снимается в последнее время. При этом она строит баню, ищет квартиру для покупки и растит двоих детей: Тимофея и Мию. Ко всему прочему, у нее идут суды с бывшим мужем Павлом Прилучным. Она не скрывает, что испытывает стресс. Как оказалось, он сказался на ее поведении. Ее подруга и коллега Ольга Сухарева призналась, что между ними случилась ссора во время съемок фильма «Тур с "Иванушками"». Сначала им было вместе легко работать, но настал момент, когда они стали ругаться.

«Не знаю, можно ли об этом говорить, но у нас была история, когда мы поссорились на съемках. Очень сильно. Мне даже кажется, это была самая большая ссора за всю историю наших отношений. Практически в кадре, просто за секунду до команды "мотор"», — поделилась Ольга.

Она отметила, что они были очень эмоциональны. Однако конфликт быстро удалось уладить. Из-за переживаний они в итоге расплакались. Актриса уверена, что на них сказалась усталость. А также тот факт, что они подруги, позволил им быть более открытыми.

В результате обе актрисы расплакались и вскоре пришли в себя.

«Как только сцена закончилась, мы, встретились в актерском вагончике и прорыдались», — цитирует Сухареву «АиФ».

Она также добавила, что съемочная команда ждала, когда они помирятся. Они с пониманием отнеслись к случившемуся. Актриса даже отметила, что этот проект сделал ее еще ближе с Агатой.