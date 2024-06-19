Хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз

Тимур Хайдаров поделился радостной новостью. Фото: соцсети Тимура Хайдарова

Тимур Хайдаров поделился снимком с женой и новорожденной малышкой.

Тимур Хайдаров прославился, так как делает пластические операции знаменитостям. Именно в его руки попал год назад Филипп Киркоров, который захотел омолодить свое тело. У хирурга есть жена Светлана Сильваши. Не так давно она раскрыла свою беременность. Но так как у мужа начались проблемы с законом из-за смерти пациента, она нервничала. Несколько раз девушка лежала на сохранении.

А 19 июня стало известно, что она родила ребенка. Хайдаров находился с ней в роддоме. Он выложил фото, на котором держит новорожденную дочку на руках. За его спиной позировала супруга. 

Пока имя малышки пара не назвала. 

Напомним, что у них уже подрастает одна дочка Амира. А от первого брака у Сильваши есть дочка София. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тимур Хайдаров с женой и  ребенком. Фото: соцсети Тимура Хайдарова

Читайте также:

Читайте также