Хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз

Тимур Хайдаров прославился, так как делает пластические операции знаменитостям. Именно в его руки попал год назад Филипп Киркоров, который захотел омолодить свое тело. У хирурга есть жена Светлана Сильваши. Не так давно она раскрыла свою беременность. Но так как у мужа начались проблемы с законом из-за смерти пациента, она нервничала. Несколько раз девушка лежала на сохранении.

А 19 июня стало известно, что она родила ребенка. Хайдаров находился с ней в роддоме. Он выложил фото, на котором держит новорожденную дочку на руках. За его спиной позировала супруга.

Пока имя малышки пара не назвала.

Напомним, что у них уже подрастает одна дочка Амира. А от первого брака у Сильваши есть дочка София.