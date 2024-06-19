Пелагея сводила дочку на концерт Билана: «Тася счастлива»

Пелагея растит дочку Таисию, которой семь лет. В этом году девочка окончила первый класс. Она собиралась с родными отдохнуть в Турции. Однако улететь ей не удалось. Оказалось, что бывший муж певицы оформил запрет на вывоз ребенка за границу.

Девочка расстроилась и рыдала в аэропорту. А артистка негодовала из-за такого поступка экс-супруга. Звезда делает все, чтобы сгладить ситуацию. Она водила девочку на занятия конным спортом. А накануне малышка побывала на концерте любимого артиста.

Таисия пришла на стадион, где выступил Дима Билан. Ее эмоции Пелагея засняла на камеру. Девочка смеялась, прыгала и подпевала исполнителю. Певица была рада, что наследница осталась довольна.