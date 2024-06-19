Пелагея сводила дочку на концерт Билана: «Тася счастлива»

Пелагея растит дочку Таисию, которой семь лет. В этом году девочка окончила первый класс. Она собиралась с родными отдохнуть в Турции. Однако улететь ей не удалось. Оказалось, что бывший муж певицы оформил запрет на вывоз ребенка за границу.
Девочка расстроилась и рыдала в аэропорту. А артистка негодовала из-за такого поступка экс-супруга. Звезда делает все, чтобы сгладить ситуацию. Она водила девочку на занятия конным спортом. А накануне малышка побывала на концерте любимого артиста.
Таисия пришла на стадион, где выступил Дима Билан. Ее эмоции Пелагея засняла на камеру. Девочка смеялась, прыгала и подпевала исполнителю. Певица была рада, что наследница осталась довольна.
Таисия Телегина оторвалась на концерте. Фото: соцсети Пелагеи
«Тася впервые побывала на стадионном концерте, да еще и одного из самых любимых артистов — Димы Билана.
Готовилась, предвкушала — но увиденное и услышанное все равно превзошло все ожидания… Супер шоу, полный стадион обожания поклонников, и душевная исповедь настоящего Артиста — талантливого, опытного и очень искреннего, и Тася счастлива.
Любим всей семьей (все три поколения)!» — написала звезда.
Поклонники были очарованы искренностью Таисии. Многие отметили, что именно так нужно вести себя на концертах своих кумиров.
Напомним, что Пелагея после развода не говорит о личной жизни. А вот Телегин снова женился и растит с новой избранницей еще одного ребенка. Певица жаловалась, что с дочкой он перестал видеться.
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