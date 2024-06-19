Мария Погребняк в алом платье не скрыла выпирающий живот

Мария Погребняк поменяла многое в жизни после участия в шоу «Звезды в Африке». Она развелась со своим мужем Павлом, прожив с ним большую часть жизни. Блондинка родила троих сыновей футболисту. Она недолго была одна. Недавно подруга Ольги Бузовой похвасталась помолвочным кольцом. Имя своего избранника она скрывает. Звезда отмечает, что счастлива. Однако поклонники удивились, что она так спешит. А накануне Мария отправилась на вечеринку канала ТВ-3.

Она облачилась в алое силуэтное платье и жакет, который был застегнут на пуговицы. Светская львица хотела скрыть живот, но только сильнее подчеркнула, что он округлился. также она пожаловалась на неважное самочувствие.