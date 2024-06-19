Мария Погребняк в алом платье не скрыла выпирающий живот

Мария Погребняк поменяла многое в жизни после участия в шоу «Звезды в Африке». Она развелась со своим мужем Павлом, прожив с ним большую часть жизни. Блондинка родила троих сыновей футболисту. Она недолго была одна. Недавно подруга Ольги Бузовой похвасталась помолвочным кольцом. Имя своего избранника она скрывает. Звезда отмечает, что счастлива. Однако поклонники удивились, что она так спешит. А накануне Мария отправилась на вечеринку канала ТВ-3.
Она облачилась в алое силуэтное платье и жакет, который был застегнут на пуговицы. Светская львица хотела скрыть живот, но только сильнее подчеркнула, что он округлился. также она пожаловалась на неважное самочувствие.
«Сегодня такой важный день для канала ТВ-3 — день рождения, юбилея. Поэтому, несмотря на то что есть небольшое недомогание, я быстро собралась, оделась и еду поздравить», — заявила звезда.
Мария Погребняк, Олег Верещагин с женой, Карен Арутюнов. Фото: соцсети Марии Погребняк
На вечеринке Мария встретила друзей по шоу «Сокровища императора». Она пообщалась с Олегом Верещагиным и его женой, Кареном Арутюновым. С ней сделала фото Анфиса Чехова, а также беременная Анна Хилькевич.
Поклонники заподозрили Погребняк в беременности из-за ее выпирающего живота.
«Маше Погребняк уже с трудом удается скрывать беременность. Не такой большой живот, как у Ани Хилькевич, но все же», — сообщает Телеграм-канал «Только никому mini».
Пользователи Сети также отмечают, что это бы объяснило то, что блондинка спешит со свадьбой. Но пока сама Мария никаких заявлений по этому поводу не делала.
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