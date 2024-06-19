Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Признанная в России иноагентом Татьяна Лазарева* живет в Испании уже два года. Недавно МВД России объявило ее в розыск. Оказалось, что ей предъявлены обвинения по уголовной статье из-за интервью, которое она дала в 2023 году. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. А 19 июня стало известно, что Росфинмониторинг ее внес в список террористов и экстремистов.

Напомним, что Лазарева была в браке с Михаилом Шацем*. Они расстались в 2018 году, но развелись лишь спустя 5 лет. Им удалось остаться в хороших отношениях. Их дети также живут за границей. Младшая дочка Антонина учится в Англии. Ей часто удается ездить к маме, а отца она видит редко. Старшая дочка София находится в Португалии.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.