Левкин о том, что Агузарову вырезали из эфира: «У талантливых людей всегда много врагов и завистников»

Жанна Агузарова одна из самых ярких персон в отечественном шоу-бизнесе. Она редко появляется в телевидении в последние годы. Артистка стала вести закрытый образ жизни. Но на днях на появилась на премии Муз-ТВ. Она привлекла к себе внимание не только за счет смелого наряда. Певица выступила на сцене, исполнив свой хит и танцуя на высокой платформе.

На этот раз она расстроилась, так как в итоге ее номер вырезали из эфира. Организаторы пояснили, что был брак по свету и звуку. Но в окружении звезды уверены, что на это были другие причины. Поклонники в свою очередь вспомнили, что в 90-х с ней уже такое случалось. Яркую певицу или не звали на шоу, или вырезали их эфира.

Владимир Левкин поддержал Жанну. Он считает, что это было обидно и без веской причины.

«У талантливых людей всегда много врагов и завистников. Конечно, не надо было вырезать ее из премии: хотя бы куплет с припевом оставить. Там же все красиво было. Люди ее ждали: столько лет не видели. Я смотрел ролики в социальных сетях, как ее приветствовали», — поделился Левкин, пишет « МК ».