Боня ответила на упреки Сысоевой из-за конфликта на шоу из-за палаток: «Со мной как раз готовы были спать все — от Джигана с Оксаной до Торнике»

Виктория Боня стала известной телеведущей. Она давно живет в Монако. Бывшая звезда «Дома-2» занимается своим бизнесом, производя косметику. Долгое время она не принимала участие в реалити, но теперь согласилась сняться в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». И уже с первой серии у нее возникло недопонимание с Надеждой Сысоевой.

Конфликт случился из-за палаток. Актриса захотела спасть вместе с Сашей Стоуном. А Боня предлагала, чтобы мужчины спали отдельно. В итоге Торнике Квитатиани и Вячеслав Чепурченко уступили Боне палатку и остались ночевать под открытым небом.

Но ссора перешла в соцсети. Сысоева заявила, что на самом деле никто не хотел быть в палатке с Викторией, но не стали об этом говорить. Она пояснила, что светская львица капризничала.

«Со мной как раз готовы были спать все — от Джигана с Оксаной до Торнике. Спать не хотела я ни с кем, давай по факту. Завтра я подробнее расскажу, что говорила Наденька про Сашу без камер. И как они ссорились в палатках на дню по десять раз, а потом она ходила с кислой миной», — заявила телеведущая.

На следующий день она решила рассказать, что раньше Надежде ничего не мешало ночевать у нее в квартире. Боня недоумевает, что случилось с того времени, что теперь актриса не хочет с ней спать рядом. Она считает, что зрители еще увидят настоящее лицо Сысоевой в третьей-пятой сериях.

«Надя ночевала у меня, в моей квартире, спала со мной в одной кровати в Москве, когда она только приехала в столицу», — заверила звезда в соцсети.