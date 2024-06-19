Екатерина Климова сделала фото с сыном Корнеем на выпускном: «А впереди лето, каникулы и целая жизнь»

Екатерина Климова снимается в кино. Она обладает притягательной внешностью, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. Актриса несколько раз состояла в браке и родила четверых детей. Ее старшая наследница Елизавета совсем взрослая, а младшая Изабелла в свои восемь лет только пошла в школу. Также у нее есть сыновья от Игоря Петренко. Старшему Матвею в этом году исполнилось 18 лет. А 16-летний Корней окончил 9 класс. Накануне в его школе состоялся выпускной, куда пришла его мама.
На этот раз Климова облачилась в белое лаконичное платье и открытые босоножки. Ее сын был в черном смокинге, рубашке и белых кедах. Актриса держала его за руку и прильнула к его плечу.
«Никогда еще так хорошо не было и вот опять. Выпускной! Корней! А впереди лето, каникулы и целая жизнь», — написала звезда.
Екатерина Климова с сыном. Фото: соцсети Екатерины Климовой
Поклонники отметили, что парень очень красивый. Многие в очередной раз заявили, что 46-летняя Климова выглядит как ровесница Корнея. Подписчики осыпали их комплиментами. А вот отца выпускника не было на фото. Недавно Екатерина призналась, что судилась с Петренко из-за алиментов.
Напомним, что старший сын актрисы бросил бокс из-за проблем со здоровьем. Он захотел пойти по стопам родителей. Матвей учится в школе Олега Табакова.
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