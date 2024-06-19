Екатерина Климова сделала фото с сыном Корнеем на выпускном: «А впереди лето, каникулы и целая жизнь»

Екатерина Климова снимается в кино. Она обладает притягательной внешностью, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. Актриса несколько раз состояла в браке и родила четверых детей. Ее старшая наследница Елизавета совсем взрослая, а младшая Изабелла в свои восемь лет только пошла в школу. Также у нее есть сыновья от Игоря Петренко. Старшему Матвею в этом году исполнилось 18 лет. А 16-летний Корней окончил 9 класс. Накануне в его школе состоялся выпускной, куда пришла его мама.

На этот раз Климова облачилась в белое лаконичное платье и открытые босоножки. Ее сын был в черном смокинге, рубашке и белых кедах. Актриса держала его за руку и прильнула к его плечу.