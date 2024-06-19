Светлана Разина рассказала, что отказалась встретиться с Аллой Пугачевой : «Я упустила какой-то свой большой шанс»

Про Аллу Пугачевой часто рассказывают ее друзья и знакомые. Недавно Ольга Зарубина вспомнила, как певица убирала конкурентов в телевизионных передачах. А теперь Светлана Разина дала понять, что у Примадонны было особое влияние в шоу-бизнесе, поэтому дружба с ней могла принести много пользы. И ей в начале карьеры выдалась возможность познакомиться с певицей, но она отказалась. Она пояснила, что пела с Натальей Гулькиной, когда ею заинтересовался директор Ирины Аллегровой. Он раскритиковал ее прическу и вид в целом, но видел в ней перспективу, поэтому позвал на встречу с Аллой Борисовной.

«Наверное, я упустила какой-то свой большой шанс. Он держал меня за руку и говорил: "Поехали со мной. Поехали к Пугачевой! Я тебя представлю, я тебя познакомлю..." Я ему ответила: "Слушайте, если я так безобразно выгляжу, зачем вы меня держите за руку?" — "Ты не понимаешь! Я просто вижу, что из тебя можно сделать". Еле вырвалась из этих клещей и убежала», — поделилась Разина в интервью передаче «PROжизнь».

Экс-солистка «Миража» пояснила, почему отказалась от встречи. Причиной этого стало то, что у них появилась уверенность в том, что они круче, чем Пугачева. Разина отметила, что у них была другая культура, и это подобно тому, как современные молодые звезды, такие как Клава Кока, могут думать, что они круче, чем старшее поколение. Она добавила, что у каждого времени свои звезды и свои приоритеты.

К слову, у Светланы напряженные отношения с бывшими коллегами по группе. Она призналась, что ей выключали микрофон и делали другие подлянки. Особенно часто у нее были конфликты с Маргаритой Суханкиной.