Астролог Юлия Гикис раскрыла, какие отношения между Лепсом и его 18-летней возлюбленной: «Много ревности и грубости»

Григорий Лепс много лет выступает на сцене. Он успел дважды развестись. Его последний брак с балериной Анной был длительным. У них родились дети, но даже это не уберегло их от расставания. Артист не скрывает, что хочет снова жить в любви. На этот раз, он появился на публике с новой возлюбленной. Оказалось, что его избранница — 18-летняя ученица МГИМО Аврора Киба. Певец называет ее своей невестой. При этом родные девушки не знают ничего о свадьбе. Астролог Юлия Гикис рассказала, какие отношения между ними отношения на самом деле.

«В гороскопе Лепса — Венера и Марс в квадратуре, а это про выражение своих чувств агрессивно и стремительно. Жажда безудержной страсти. Много ревности и грубости в партнерстве. Он командир в отношениях и всегда открыт к любви, но чтобы любили его», — отметила астролог.

А что касается Авроры, то ее как раз привлекают упрямые, талантливые мужчины. Ее избранник должен иметь хороший интеллект и быть физически развитым, а также быть обеспеченным и перспективным. Гикис считает, что Лепс может быть спутником молодой Кибы, но их совместимость не показывает брак, пишет KP.RU.

Примечательно, что знакомые Авроры не помнят, чтобы раньше она слушала песни Лепса. В соцсетях на следит за молодыми звездами: Егором Шипом, Юлией Гаврилиной, Михаилом Литвиным.