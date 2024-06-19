Актриса Глафира Тарханова выбрала греческое имя для новорожденной дочки

Глафира Тарханова состоит в браке с Алексеем Фаддеевым. У пары уже растут сыновья. У всех мальчиков необычные имена: Корней, Ермолай, Гордей, Никифор. А на днях актриса родила пятого ребенка. Она радостно сообщила, что у нее появилась дочка. Артистка дала понять, что это был долгожданный ребенок. Пока кроху она предпочитает не показывать. Однако звезда рассказала, какое имя выбрала для малышки. Оно тоже оказалось греческим.

«Добро пожаловать в этот мир! Лукерья Алексеевна!» — объявила она.

По словам Тархановой раньше старинные имена были редкостью и дедушка был против, чтобы ее так назвали. Актриса понимает, что теперь дела обстоят иначе.

«Кому-то нравятся более простые и привычные, кто-то придумывает что-то уникальное… У нас у всех детей др. греческие имена, которые встречаются в русской литературе… Думаю, нет плохих имен… Для нас каждое имя уже стало гармоничным и привычным, и со временем сложно представить, что человека зовут как-то иначе», — поделилась Глафира.

Поклонники поздравили актрису еще раз с пополнением в семье. Многие оценили выбор имени для ребенка. Но нашлись и те, кто очень удивился.