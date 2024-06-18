Ольге Бузовой не дают выступить на выпускном в родной школе: «Отношения с директором не сложились»

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она посещает премии и кинопоказы. На этот раз Ольга Бузова приехала в родной Санкт-Петербург. Она вспомнила, как училась в школе и даже не подозревала, как в итоге изменится ее жизнь.

Ольге Бузовой захотелось дать концерт для выпускников в родной школе. Однако она призналась, что из-за директора учебного заведения согласовать выступление пока не удается.

«Я поняла, как же сильно скучаю по своей школе. Как бы я хотела выступить в своей школе на выпускном! К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», — пояснила Ольга Бузова.

Некоторые подписчики решили, что Ольге Бузовой отказывают в возможности выступить в школе из-за недавней истории в Уфе, когда она вышла на сцену в открытом наряде в День защиты детей. Также у нее случился конфликт с Николаем Басковым на Премии Муз-ТВ. Он не удержался и пошутил, что впервые видит ее одетой. После этого Ольга Бузова стала его критиковать.