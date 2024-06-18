Бывший муж Бородиной Омаров показал кадры свадебного застолья с новой возлюбленной

Курбан Омаров является бизнесменом и бывшим мужем Ксении Бородиной. Почти шесть лет они прожили в браке, а в 2021 году расстались. Практически сразу Курбан Омаров стал появляться на публике с новой возлюбленной Валерией. А не так давно пара сыграла свадьбу. Сначала они не показывали кадры с торжества. Но позже Курбан Омаров похвастался тем, как выглядела его невеста в особенный день. В ЗАГСе она была в белом платье. А потом пара устроила скромное застолье только для самых близких.
Примечательно, что Курбан Омаров сделал укладку и облачился в костюм и черную рубашку с галстуком. Его избранница была в белых брюках, твидовом жакете и водолазке. Они предпочли монохромные образы. Молодожены заказали белый торт с розами.
Курбан Омаров и Валерия угощали всех тортом. Фото: соцсети Курбана Омарова
Родственники произносили тосты и поздравляли влюбленных. Валерия даже пустила слезу. А Курбан Омаров постоянно улыбался и обнимал свою новоиспеченную супругу. Бизнесмен сделал ей предложение руки и сердца еще в феврале, когда они отдыхали в Таиланде.
Поклонники отмечают, что Курбан Омаров выглядит счастливым рядом с Валерией. Многие считают, что брак с Бородиной был для него в тягость, как и для самой телеведущей.
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Родные поздравили жену Курбана Омарова
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