Анна Калашникова заявила, что Ольга Бузова увела у нее мужа: «Миллионы на нее тратились»

Ольга Бузова уже не раз оказывалась с центре скандалов. На днях у нее произошел конфликт с Николаем Басковым. Это произошло на Премии Муз-ТВ, где артистка выступила в мерцающем комбинезоне. Басков был ведущим мероприятия и выпалил, что впервые видит ее полностью одетой. Это оскорбило звезду. теперь они бранятся в соцсетях. При этом и другие селебрити уже высказались по этому поводу. Многие поддержали Бузову. А вот Анна Калашникова считает, что у нее нет даже права дуться на Николая Баскова, так как она не такая весомая персона, как, например, Эдита Пьеха или Ирина Понаровская.

По словам светской львицы, она тоже любит показывать фигуру, но при этом никого из себя не строит.

«Но я, в отличие от Бузовой, не увожу чужих мужей. А она это делает, надев маску добродетели», – сказала Калашникова.

Она объяснила, что имеет в виду своего гражданского супруга Ивана. Ее возмущает, что телеведущая закрутила с ним роман, хотя знала, что он несвободен. Анна Калашникова отметила, что Ольга Бузова при любом удобном случае говорит, что чужие мужчины для нее табу, но на деле все оказалось иначе.

«Я только потом узнала, что миллионы на нее тратились. Все за моей спиной. Так что не Ольге учить нас морали и поведению. Пусть лучше задумается над своим поведением, нежели обижает всеми любимого Колю Баскова», – высказалась она, пишет « МК ».