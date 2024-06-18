Уехавший из России Невзоров* продает квартиру и элитный дом в Петербурге за 100 млн рублей

Журналист Александр Невзоров* давно уехал из России. По некоторым данным, он перебрался в Израиль.

В России у Невзорова* остались дома и квартира. Он жил в поселке Лисий Нос в Курортном районе Петербурга. Туда ему захотелось перебраться, когда он стал заниматься коневодством.

За высоким забором есть большой дом, конюшня, а также место для занятий с лошадьми. Теперь соседи говорят, что там хозяев не бывает, но кто-то ухаживает за территорией.

Не исключено, что из-за иска прокуратуры и признания Александра Невзорова* заочно виновным по серьезным статьям, это имуществу будет изъято.

Известно, что у Невзорова* на окраине Сестрорецка есть еще один дом, где он раньше жил с семьей. Этот двухэтажный особняк недавно был выставлен на продажу за 50 миллионов рублей.

Есть также двухэтажная квартира с панорамными окнами в высотке. Там Александр Невзоров* обычно давал интервью. Жилище также выставлено на продажу, но риелтор заверил, что журналист лишь арендовал недвижимость, а хозяин квартиры — другой человек, пишет SPB.KP.RU.

Напомним, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже несколько месяцев пытается продать дом звезды на Истре.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента