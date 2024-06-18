Миа Бойка купила китайский автомобиль за пять миллионов рублей

Миа Бойка стала популярной несколько лет назад. Она исполняет песни, которые очень нравятся школьникам. Хитом стал ее дуэт с Егором Шипом, когда они спели песню «Пикачу». Примечательно, что Миа Бойка в свои 27 лет хорошо зарабатывает. На днях она решилась на покупку новой машины. Стоимость такого китайского внедорожника составляет около 5 миллионов рублей.
Миа Бойка сразу устроила фотосессию с машиной цвета неба. Она облачилась в розовый костюм.
«Это мой новенький красивый друг! Exeed в нежно-голубом цвете! С такой красотой не важен фон. Ищите меня на дорогах Москвы», — заявила Миа Бойка.
Миа Бойка купила автомобиль. Фото: соцсети Мии Бойки
Многие поклонники поздравили певицу. Однако некоторые удивились такому выбору артистки. Миа Бойка довольна собой. Возможно, она покрасит волосы в тон машины, так как обожает яркие цвета.
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