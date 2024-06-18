Миа Бойка купила китайский автомобиль за пять миллионов рублей

Миа Бойка стала популярной несколько лет назад. Она исполняет песни, которые очень нравятся школьникам. Хитом стал ее дуэт с Егором Шипом, когда они спели песню «Пикачу». Примечательно, что Миа Бойка в свои 27 лет хорошо зарабатывает. На днях она решилась на покупку новой машины. Стоимость такого китайского внедорожника составляет около 5 миллионов рублей.

Миа Бойка сразу устроила фотосессию с машиной цвета неба. Она облачилась в розовый костюм.