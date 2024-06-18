Гришаева похвасталась успехами дочки, которая училась в Англии: «Побеждает на всевозможных конкурсах»

Нонна Гришаева уже много лет играет в театре и снимается в кино. Она состоит в браке с Александром Нестеровым. В этом году их сыну Илье исполнится 18 лет. Также у актрисы есть дочка от первого брака Анастасия. Она училась в Лондоне в Кембриджском университете по специальности дизайнер. Теперь 28-летняя наследница Нонны Гришаевой находится в Москве. Накануне Гришаева вместе с ней появилась на модном показе. Артистка не удержалась и похвасталась успехами своей дочки, которая растет скромницей.

«Она все время побеждает на всевозможных конкурсах», – сказала она, но Анастасия прервала маму. «Вот видите, с этой скромностью не знаю, что делать. В общем, она побеждает — а я горжусь. Но где побеждает, сказать не могу», – добавила Нонна Гришаева.

По словам дочки звезды, она имеет хобби, которое приносит ей удовольствие. При этом Анастасия призналась, что работает в дизайнером в рекламой компании. Она отметила, что ее занятие близко к сценическому направлению. Однако актрисой наследница Гришаевой становится е планирует, пишет « МК ».