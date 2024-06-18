Зарубина заявила, что Пугачева «хоронила» конкурентов: «Артистов из-за нее вырезали из программ»

Алла Пугачева стала легендарной исполнительницей. Примечательно, что в свое время она выступала на одной сцене со многими исполнителями. Теперь артисты вспоминают истории, как Алла Пугачева оказывала влияние на шоу-бизнес. Так Ольга Зарубина вспомнила, что в СССР была музыкальная редакция Центрального телевидения, которая создавала программу, выпускающую хиты. Когда была «Песня года», Алла Борисовна спела хит «Лето». Зарубина считает, что она решила, что хит должен быть один, поэтому не только ее с Михаилом Боярским вырезали, хотя они исполняли песню Давида Тухманова.

«Я подобных историй очень много знаю — когда артистов из-за Пугачевой вырезали из программы. Я слышала, что Пугачева была любимицей сына Брежнева, на минуточку. Обидно, что у нее было такое отношение к людям. Когда «хоронились» действительно талантливые люди с необыкновенными красивыми голосами, вокалом», — сказала Ольга Зарубина, пишет «АиФ».

Она добавила, что в итоге россияне не слышали красивые голоса, так как их просто губили по желанию некоторых людей. Сама Ольга одно время жила в США с дочкой, но потом вернулась в Россию. Она находится в ссоре с Александром Малининым, с которым ранее ее связывали теплые чувства.