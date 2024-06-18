Бородина обратилась к Бузовой на фоне конфликта с Басковым: «Не надо изображать из себя бедную овечку»

Ольга Бузова на Премии Муз-ТВ поссорилась с Николаем Басковым. После выступления Ольги Бузовой Николай Басков в шутку заявил, что впервые ее видит полностью одетой. Так он высмеял недавний скандал, когда артистка вышла на сцену в Уфе в откровенном наряде. Сама Бузова отметила, что порой лучше молчать, даже если в руках микрофон. Басков в ответ сказал, что может петь и без микрофона, а вокал Ольги Бузовой назвал криком козы. На этот раз ситуацию прокомментировала Ксения Бородина. Она много лет работала вместе с Олей, но заступаться за нее не стала.

Телеведущая напомнила, что сама Ольга Бузова недавно некрасиво поступила, назвав Настю Ивлееву кринжем года. По мнению Ксении Бородиной, так говорить о человеке, которого осудила большая часть страны, все равно, что бить лежачего.

«Будь готова и на свой счет получать удары. И не надо после этого изображать из себя бедную овечку, потому что у самой острый язычок. Ну тогда зачем лить манипулятивные слезы. Отвечай ударами или игнорируй», — обратилась Ксения Бородина к Бузовой.

Добавим, что Басков успел вступить в конфликт с Марией Погребняк, которая заступилась за Бузову. Теперь у певца стало больше врагов.