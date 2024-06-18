Перенесший инсульт Бари Алибасов отказывается принимать назначенные врачами лекарства

Бари Алибасов является известным продюсером. Он недавно снова обратился к врачам. Зимой создатель группы «На-На» перенес инсульт, после чего у Бари Алибасова диагностировали нарушение речи.

Теперь стало известно, что Бари Алибасов отказался от назначенных антидепрессантов и противосудорожных препаратов. 77-летний Алибасов боится побочного действия таблеток: головокружения, слабости и проблем с памятью.

Продюсер намерен справиться с последствиями без препаратов. Он даже не хочет знать ничего об антидепрессантов.

«Да веселое, прыгучее состояние», – заявил Бари Алибасов.

На данный момент продюсер продолжает находиться под наблюдением врачей. Они отмечают, что его состояние удовлетворительно. На данный момент ему дают сердечно-сосудистые лекарства. Об отце беспокоится сын Бари Алибасова Бари Бариевич. Он старается быть с ним на связи. Также у продюсера есть жена, которая во всем ему помогает.

По материалам телеграм-канал Mash