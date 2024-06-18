Киркоров рассказал о новой роли в кино: «Мы с Денисом Дороховым играем братьев»

Филипп Киркоров давно прославился, как певец. Он также играл в театре, а порой артист соглашается на роли в кино. Многие помнят, как он сыграл в комедии «Любовь в большом городе» с Верой Брежневой и Алексеем Чадовым. А теперь король отечественной эстрады снимается в фильме «Братья». Подробностями он поделился в интервью Teleprogramma.pro. На этот раз Филиппу Киркорову предстоит сменить множество костюмов и поработать в паре с одним из самых известных юмористов в стране Денисом Дороховым.

«Накануне Премии Муз-ТВ у меня была ночная примерка костюмов. Там только одного костюма семь видов! Точнее, копий, потому что в процессе съемок.... (Они могут порваться - Прим. ред). Они будут настолько экстремальными - два месяца съемочного периода в жару, в экстремальных условиях. Можете себе представить, мы с Денисом Дороховым играем братьев. Это все придумал Тимур Вайнштейн. Так что мое здоровье тоже на его совести!» – сказал Филипп Киркоров.

Он также отметил, что будет обходиться без дублеров. Все трюки певец предпочитает выполнять сам. По его словам, он будет не добрым, и не злым, а разным.

Напомним, что недавно артист отправил детей учиться за границу. По словам Филиппа Киркорова, в этом году для сына Мартина Киркорова он не будет устраивать грандиозного праздника в день рождения.