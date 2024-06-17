Шура признался, что в 90-е ночевал на улице, переехав в Москву

Певец Шура много лет выступает на сцене. Он исполняет хиты, которые обожает народ. 49-летний артист в последнее время редко появляется на публике. Однако он согласился принять участие в «Шоу Воли». Певец откровенно поговорил с ведущим и вспомнил, как трудно ему пришлось в начале карьеры, когда он только переехал в Москву. Покорить столицу ему удалось не сразу. Шура пережил много неприятных моментов, в том числе, ночевал на улице.

«Два дня было оплачено в гостинице «Останкинская», а потом про меня забыли. И я три-четыре дня жил в Ботаническом саду напротив. Хорошо, что ягоды были. Я ходил за теткой, которая экскурсии вела, она рассказывала, какие ягоды съедобны, а какие нет», – пояснил Шура.

Он также рассказал, что потом позвонил маме, чтобы попросить помощь.

Но приключения будущей звезды на этом не закончились. Те же люди поселили его у женщины легкого поведения по имени Света, которая проживала в четырехкомнатной квартире. Шуре позволили остаться в одной из комнат. А спустя шесть месяцев Света уехала на заработки, оставив ему своего пекинеса.

«А мне самому жрать нечего было», — сетовал артист.