Егор Крид подарил отцу машину за 12 миллионов рублей

Егор Крид уже давно стал популярным певцом. В последнее время он редко дает концерты. Исполнитель хита «Маршрутка» даже заявил, что возьмет творческую паузу. При этом он ведет стримы, а также ездит отдыхать в Дубай. На этот раз он захотел удивить родного человека. Певец приготовил сюрприз для своего отца. В соцсети он выложил видео, на котором запечатлено, как он завязал глаза папе и ведет его за руки на улицу. Там Крид поставил большую черную иномарку с красным бантом. Такая машина стоит 12 миллионов рублей.
Отец артиста не смог сдержать эмоций.
«Самый скромный, самый добрый, самый честный, самый искренний, самый лучший Папа! Спасибо за жизнь и ее правильное понимание. С Днем папы», – заявил Егор Крид.
Егор Крид с родными. Фото: соцсети Егора Крида
«Папа, я очень хотел тебе это показать. Давным-давно хотел это сделать. Поэтому разворачивайся», — произнес он.
«Вы что, офигели что ли?» – сказал ему удивленный папа.
Певец пояснил, что очень хотел его обрадовать и поменять его старый автомобиль на новый, так как знал, что сам отец никогда не избавится от своей старой машины. Родитель был тронут и долго обнимал рэпера, а также отметил, что он вырос хорошим человеком. Теперь папа Егора Крида будет ездить на Toyota Land Cruiser 300 Series.
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