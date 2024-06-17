Виктория Боня оставила дочь в Монако с охранником

Виктория Боня в этом году много путешествует. Ей пришлось решать вопрос с документами на проживание в Монако. Поэтому она находилась в Москве и в Дубае. А в мае с 12-летней дочерью Анджелиной звезда перебралась обратно в Монако. Но при этом Боня заявила, что теперь думает над тем, чтобы вернуться жить в Россию. Ее наследнице также понравилась Москва.

«Только прилетели обратно домой в Монако, дочка уже побежала увидеть своих подружек, чтобы сходить на пляж. Пробыв два месяца в Москве, Анджелина сказала, что это первый раз в жизни, когда она соскучилась по Монако, ведь у нее все друзья здесь», — поделилась звезда.

Примечательно, что Виктория Боня сообщила, что наняла для наследницы охранника, который также будет водителем Анджелины. А сама телеведущая уехала из страны. Она отправилась в Барселону, где захотела устроить новый ретрит.