Певица Адель выступила в платье от Юдашкина на 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе

Адель выбрала платье российского модельера. Фото:  Global Look Press

Марина Юдашкина узнала, что знаменитая певица выбрала для выступления наряд, который создал ее муж.

Валентин Юдашкин умер в 2023 году. Его Домом моды теперь занимается дочка Галина. Она открывает бутики в разных странах. При этом наряды, которые создавал модельер, не перестают пользоваться популярностью. Как оказалось, их покупают не только отечественные звезды, но и зарубежные знаменитости. 

На этот раз певица Адель выступила в платье от дизайнера Юдашкина на своем 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе. 

На этот поступок артистки отреагировала вдова Юдашкина Марина. Она разместила фото Адель в черном элегантном платье с прозрачными вставками из шифона в соцсети. Наряд подчеркнул фигуру певицы. 

Напомним, что после смерти модельера российские артисты стали выходить в свет в винтажных нарядах от Юдашкина.

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Адель в платье от Юдашкина. Фото: соцсети Марины Юдашкиной

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