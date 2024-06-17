Певица Адель выступила в платье от Юдашкина на 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе

Валентин Юдашкин умер в 2023 году. Его Домом моды теперь занимается дочка Галина. Она открывает бутики в разных странах. При этом наряды, которые создавал модельер, не перестают пользоваться популярностью. Как оказалось, их покупают не только отечественные звезды, но и зарубежные знаменитости.

На этот раз певица Адель выступила в платье от дизайнера Юдашкина на своем 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе.

На этот поступок артистки отреагировала вдова Юдашкина Марина. Она разместила фото Адель в черном элегантном платье с прозрачными вставками из шифона в соцсети. Наряд подчеркнул фигуру певицы.

Напомним, что после смерти модельера российские артисты стали выходить в свет в винтажных нарядах от Юдашкина.