Против уехавшей из России Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело

Татьяна Лазарева* является известной телеведущей. Она уже несколько лет не живет в России. Не так давно Татьяну Лазареву* признали иностранным агентом.

А теперь у артистки начались новые проблемы. 17 июня стало известно, что против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских, который подал запрос в ГУ МВД России.

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Напомним, Татьяна Лазарева* живет в Испании. Не так давно телеведущая развелась с мужем Михаилом Шацем**. Достаточно часто Татьяна Лазарева* видится со своими детьми. Ее старшая дочка обосновалась в Португалии, а младшая учится в Англии. Недавно Шац** пожаловался на то, что редко общается с младшей наследницей.

По материалам «Коммерсантъ»

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента