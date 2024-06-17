Орлова надеется, что Шепелев даст поговорить с сыном Фриске: «Дима должен смягчиться»

Недавно исполнилось 9 лет со дня, как не стало Жанны Фриске. Певица не смогла победить онкологическое заболевание и ушла из жизни после нескольких лет борьбы с недугом. С тех пор ее сына Платона воспитывает Дмитрий Шепелев. Он долгое время оберегал мальчика от внимания общественности. Но с недавних пор Дмитрий Шепелев даже приводит Платона на свои передачи и рассказывает о его увлечениях музыкой и баскетболом. В день памяти Жанны Фриске на кладбище побывали родные певицы. Пришла на ее могилу и подруга Ольга Орлова, которая является крестной мамой Платона.

Ольга Орлова не может видеться с крестником и даже разговаривать с ним. Дмитрий Шепелев не позволяет наследнику общаться даже с бабушкой и дедушкой, родителями мамы Платона. Ольга Орлова надеется, что телеведущий изменит свое решение, так как мальчик уже подрос.

«Надеюсь, что я Платону еще что-нибудь скажу, и уже не буду делать обращений через телевизор. Все-таки верю в то, что справедливость и здравый смысл все равно восторжествуют. Платон растет, он уже не маленький. Мне кажется, Дима должен смягчиться и разрешить», — сказала Ольга Орлова.

Она также заверила, что не станет говорить Платону плохо об отце, настраивать его простив Шепелева. Ольга Орлова отметила, что просто поговорит с ним и расскажет о маме.

«Я Диме обещаю не злоупотреблять. Просто, на мой взгляд, это бессмысленно — вот так ограничивать», – заявила звезда, пишет «СтарХит».