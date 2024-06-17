Ксения Собчак с сыном Платоном путешествует по Алтаю: «Не сидим на месте»

Ксения Собчак не перестает активно работать. Она снимает передачи для своих YouTubе-каналов. Ксения Собчак в этом году не появилась на Премии Муз-ТВ.
Она сообщила, что отправилась в путешествие. Примечательно, что Ксения Собчак не стала называть места, где побывала. Однако уникальную природу Алтая сложно с чем-то перепутать. Ксения Собчак выложила кадры, на которых позировала с семилетним сыном Платоном от Максима Виторгана. По всей видимости, у мальчика начались каникулы. Платон позировал то в шортах, то в пуховике.
Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети Ксении Собчак
«Рассказать вам, куда мы поехали дальше? В путешествиях стараемся посещать много разных гостиниц и мест, не сидим на месте. Сдать явки, пароли?» – спросила у подписчиков Ксения Собчак.
Примечательно, что Ксения Собчак старается дать наследнику много знаний. Она часто возит его в Европу. Зимой они отдыхали во Франции. Теперь телеведущая показала ему уникальную природу Алтая. Поклонники поразились тому, как вырос Платон, он уже ростом с маму. В этом году мальчику исполнится восемь лет.
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Ксения Собчак с сыном в горах. Фото: соцсети Ксении Собчак
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