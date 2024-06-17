Ксения Собчак с сыном Платоном путешествует по Алтаю: «Не сидим на месте»

Ксения Собчак не перестает активно работать. Она снимает передачи для своих YouTubе-каналов. Ксения Собчак в этом году не появилась на Премии Муз-ТВ.

Она сообщила, что отправилась в путешествие. Примечательно, что Ксения Собчак не стала называть места, где побывала. Однако уникальную природу Алтая сложно с чем-то перепутать. Ксения Собчак выложила кадры, на которых позировала с семилетним сыном Платоном от Максима Виторгана. По всей видимости, у мальчика начались каникулы. Платон позировал то в шортах, то в пуховике.